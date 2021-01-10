33歲的孫其君去年退伍後，加入競技運動節目《全明星運動會》紅隊陣容，憑著曾是籃球校隊與田徑優勢，從外援選手晉升正式選手，更是紅隊得分戰將之一，他近日接受專訪，自豪變得「又瘦又壯」，未來有機會「再脫」。聊起身邊不少朋友因節目跟著他瘋運動，會鼓勵緋聞女友郭雪芙來參加？他以自己右腳受傷，難免影響團隊分數為例，回想她去年開刀，如今大病初癒，笑虧她若來比賽：「可能是拖油瓶」。

孫其君在跨欄、跳遠等運動表現出色，尤其飛盤項目，更被教練讚控盤能力強，力邀他參加國手級專業比賽，其實他本身是過動兒，談起被診斷過動的經歷，孫其君回憶，國小時在30人的課堂上，無法控制自己情況下，會突然站起來繞教室走一圈，或是天氣太熱，會不顧同學眼光，把上衣拉起趴在地上乘涼，甚至為了不想午休，搶當值日生去掃廁所。當時他自己沒有發現與同學不同，只覺得自己比較愛玩，是老師發覺有些狀況，才請孫其君家人帶他看醫生評估。

孫其君雖然過動但成績優異，在母親嚴格教育下，每晚會花1小時幫他預習隔天的課程，相對成績要求也高，少幾分就打幾下，他回憶最慘是考79分，「我從拿到考券那一剎那，一路哭回家」。母親也安排他學習各樣才藝，除了數學、英文、心算、鋼琴、圍棋，還有陶土、木工、手拉胚等，幾乎除了睡覺，其餘時間都在補習，父親不希望他過度壓力，要求任何段數「都不准考」，學才藝當興趣就好。

看似成長在「虎媽」教育下，孫其君也感謝母親用心，尤其他當時還在台灣讀書時，本來有機會進資優班，卻因為「過動」關係，校方怕他影響其他同學，即便成績符合，硬是不讓他通過，此事讓孫其君至今仍相當不平，後來他赴美國求學，體驗戶外運動、玩打擊樂，「過動」沒成阻礙，反倒開拓他全方位發展，他感慨：「對我來說，專心並不代表要安靜，有時候大家都誤會，以為過動兒要讓他安靜，事實上應該讓他做有興趣的東西，就可以很專心」。

《全明星》第一季將告一段落，孫其君過年後也將開拍新戲，新角色將詮釋自閉症患者，做角色功課時，觀察自閉症患者不擅長表達感覺、不太與人對眼，情緒澎湃全在內心裡，嚴重還有語言障礙，與他本身過動症呈現完全反差，自己要花很多時間安靜下來，才能進入角色狀態，與過去《軍官·情人》、《我的自由年代》形象大不同，他表示：「想嘗試有困難度的角色，期待讓觀眾看到不同面向的我」。

孫其君期待接演不同類型角色。（粘耿豪攝）

孫其君在《全明星運動會》節目中表現亮眼。（粘耿豪攝）

孫其君感謝媽媽嚴格教育，讓他從小成績名列前茅。（粘耿豪攝）

(中時 )