英國政府今天通報，境內新增5萬9937人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），較前一天的6萬8053人染疫減少，累計確診增至301萬7409例，突破300萬大關。

法新社報導，英國境內今天新增1035人染疫不治，較8日的創紀錄1325死減少，累計病故攀升至8萬868人，高居歐洲國家之冠，全球排名第5高。

這也是英國境內單日病故人數連續第4天超過1000人。英國的染疫病故案例定義為確診感染28天內不治。

路透社報導，義大利衛生部今天通報新增483人染疫不治，較前一天的620死減少，累計病故攀升至7萬8394人，排名歐洲第2高，僅次於英國，在全球排名第6 高，僅次於美國、巴西、印度、墨西哥和英國。

此外，義大利今天新增1萬9978人確診感染，較前一天的1萬7533人染疫增加，累計確診攀升至225萬7866 例。

不包括加護病房的染疫住院病患今天共2萬3260人，較前一天減少53人。加護病房收治的重症病患則為2593人，較昨天的2587人增加6人，昨天則為新增187名重症病患。（譯者：劉學源）1100110

(中央社)