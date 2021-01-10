電力傳輸系統故障 巴基斯坦全國陷入一片漆黑 05:522021/01/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 官員表示，巴基斯坦全國電力網9日晚發生故障，導致全國各地陷入一片漆黑。 路透社報導，巴基斯坦電力部長艾約布汗（Omar Ayub Khan）發推文表示，電力傳輸系統頻率驟降，導致全國各地陷入一片漆黑。 艾約布汗表示，正致力查明造成此情勢的背後原因，並呼籲全國各地民眾保持冷靜。（譯者：劉學源）1100110 缺櫃風暴擴大 航運股瘋漲複製去年防疫族群 意法半導體推60V DC/DC轉換器新品 鎖定高功率密度市場 (中央社) #全國 #斯坦 #巴基斯坦 #傳輸系統 #傳輸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 洞悉大陸疫情防控真相 04:102021/01/08 論壇廣場 全國電子33折限時搶 最多省萬元 04:102021/01/09 時尚消費 5G臺南隊隱形冠軍 助傳產數位轉型 04:102021/01/08 產業特刊 全國最長壽 視訊會診助馬祖醫療 04:102021/01/09 地方新聞 專家傳真－電動車平台的戰國時代 04:102021/01/08 專題周報 馬祖平均壽命全國第一 遠距視訊會診補足離島醫療 19:332021/01/08 生活 奈及利亞台商染疫 包機返台救命 04:102021/01/09 生活新聞 互動式羽球訓練系統 球員神助手 04:102021/01/09 運動天地 金牌農村出爐 富豐暨富岡社區、電光社區進軍全國 17:232021/01/08 寶島 台廠搶攻中國自駕車商機 08:302021/01/09 財經 《半導體》威剛電競品牌XPG CES 2021發表全系列新品 13:432021/01/08 財經 國際熱門新聞 川普卸任前重大宣布 蓬佩奧：取消所有美國對台灣交流限制 - 國際 美醫師注射疫苗16天後竟死亡 輝瑞回應了 - 國際 沒川普就開戰 拜登就職日前鐵粉加緊醞釀內戰 - 政治圈 不想當彭斯朋友、不願譴責川粉 川普因伊凡卡而醒 - 國際 鐵粉暴亂死傷 不管彭斯安危 川普在忙甚麼 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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