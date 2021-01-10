官員表示，巴基斯坦全國電力網9日晚發生故障，導致全國各地陷入一片漆黑。

路透社報導，巴基斯坦電力部長艾約布汗（Omar Ayub Khan）發推文表示，電力傳輸系統頻率驟降，導致全國各地陷入一片漆黑。

艾約布汗表示，正致力查明造成此情勢的背後原因，並呼籲全國各地民眾保持冷靜。（譯者：劉學源）1100110

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(中央社)

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