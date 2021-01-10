娛樂8點半》大陸當紅男星黃曉明，近日與舊愛李菲兒在綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》久違同台掀熱議，還意外引來了妻子Angelababy長達10年的不滿，在微博怒駁小三傳聞，更因為對黃曉明冷淡稱呼為「黃先生」，令離婚疑雲再次瘋傳，連黃曉明大學暗戀對象兼白月光趙薇也成為網友熱議焦點。

趙薇與黃曉明是演藝圈的超級好朋友，兩人25年前是北京電影學院表演系的同班同學，與另一當紅男星陳坤在讀書時期被封為「北影三劍客」，關係十分要好。眾所皆知，黃曉明曾暗戀趙薇，即便走紅後，他也不避諱地坦言：「她是我初戀的對象，只是我單方面的喜歡她，覺得很美很美，天仙也不過就是如此。」

魯豫有約精華版 黃曉明目光迷離看趙薇 坦言誰都比不過她

當時黃曉明內心更暗自發誓，「如果我能跟她好，我要娶她當老婆，一輩子對她好。」據悉，黃曉明前後向趙薇告白了３次，但都被拒絕，多年後趙薇在受訪時談起黃曉明大學對她的愛慕之情，她說：「因為我自己是受過傷，所以不要有讓別人有受傷的機會，明明當時（對黃曉明）沒有感覺和想法，不去讓別人多想。」趙薇還說，正因為與黃曉明連曖昧都沒有過，所以兩人友情特別美好。

有一種友情叫趙薇與黃曉明。(取自黃曉明微博)

趙薇1998年主演瓊瑤電視劇《還珠格格》爆紅，2008年與富商黃有龍結婚生女，2013年轉戰幕後，首部導演處女作《致我們終將逝去的青春》不僅創下破7億人民幣的票房佳績，還獲得入圍第50屆金馬獎最佳新導演肯定。

趙薇在演藝圈的每個階段，黃曉明從未缺席，他已把當年那份愛慕昇華為友情，每年都不忘在趙薇生日時送上祝福，甚至在趙薇最需要他的時候，不顧一切地出現在她身旁。

黃曉明拐杖一丟擁抱趙薇。(翻攝新浪娛樂)

趙薇2013年為電影《致我們終將逝去的青春》上節目宣傳，黃曉明為了給趙薇一個驚喜，顧不得自己已經連拍2天夜戲，拖著腳傷急忙從片場趕來錄影現場，開場拐杖一甩就給趙薇一個大擁抱。

黃曉明的這份義氣相挺，令趙薇感動不已，事後也在微博激動寫下：「不眠不休從懷柔片場趕到我節目現場，青春歲月讓你的魅力閃亮到無法阻擋 ＠黃曉明。」後來隨著黃曉明結婚生子，更有不少網友發現他老婆Baby竟長得有幾分神似年輕時的趙薇。

(中時新聞網)