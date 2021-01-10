祝福長命百歲！你，真準備好了嗎？長壽，究竟是福氣、或是詛咒？當人類的壽命，愈活愈長，你我要學習的是，如何讓日子愈過愈好。活得自在，走得輕快！

最近我在臉書和ＩＧ上，看到一位熟齡朋友感概萬千地說：「想要愛，嫌自己太老；想到死，卻又覺得太早！」意思是，他正處於一種年紀很尷尬的階段。

讀到這段話，我自己也有很多感觸！這次要分享給你的《百歲時代》這本書，提到一個實例：一名荷蘭男子向法院主張將自己的法定年齡減二十歲。他說，自己的實際年齡，讓他感覺不舒服。因為他的實際年齡，無法反應他的心理狀態，而且還成為找工作或是談網路戀愛的阻礙。

這個似乎有點怪異、又有點好笑的實際例子，卻宣告著：全民百歲時代已經來臨！你和我都必須準備好喔，我們要一起面對這場人生的延長賽！

很多人並不認為：長壽會是福氣；除非，你可以活得久，又活得好。我認識的許多長輩，都說自己並不期待可以長命百歲。他們只想盡可能地活得精彩，也希望可以走得輕快。然而，這可以由得了自己作主嗎？

為了幫助你，活得更久、又活得精采，我特別從《百歲時代》書中摘要3個重點，和你一起互勉，但願我們可以享有長壽的福氣，而不要被長壽折磨！

一、學習，讓你更聰明

過去這麼多年來，我們曾經以為腦細胞數量在出生時就定好了，會隨著年齡增長而慢慢減少。我們以為大腦會在成年之後就定形，甚至還會說出句不禮貌的話：老狗變不出新把戲。但是，這些觀念都大錯特錯了。

大腦，時時刻刻都在製造新的神經元。但是，神經元也會死亡。半數的神經元，甚至在生成後幾周就死亡了。

要延長新生腦細胞的生命，最好的方法就是藉由學習新事物，把這些腦細胞變成腦功能迴路的一部分。

在分享這本書之前，我並不特別知道學習新的技能，和延緩老化之間，有這麼直接的正相關。但因為我自己是一個好奇心很強、也很樂於學習新事物的人，所以這幾年來，我學習了心理諮商、咖啡的沖煮與烘焙、參加書法課程、報名羽球訓練等，讓我感覺自己好像很有活力，即使因為還要照顧高齡老母，行程排得滿滿的，心中卻是很快樂的。

很多朋友問我，為什麼看起來比實際年齡還要年輕？現在想起來，可能跟我熱衷於學習新事物，有很大的關連。所以，我也要鼓勵你，從年輕的時候，就開始培養各種興趣與專長。並不只是活到老、學到老，而是透過積極、而有計畫的學習，讓自己比較不容易變老喔！

二、工作，要退而不休

各國政府在提高退休年齡時相當謹慎，而通常直接的解決方法，就是讓更多人繼續工作下去。

許多年長者悄悄展開重返職場運動。英國、美國，這兩國人中，有四分之一的人在正式退休後，又重回職場。其中有些人，是因為自己的經濟有需求；另一些人，則是因為專長被需要、或人力有需求，而被邀請回到職場。

這些退而不休的人，大多數都是高知識分子。因為能力越好的人，越容易找到工作，似乎也越想要回去工作。但並非每一個有工作能力的人，都有機會找到適合自己的工作，而重返職場。因此，中年創業，成了一個新的趨勢，也是你在規劃職涯發展時，一個新的選項！

而且，根據《哈佛商業評論》報導：年長企業家的成功機率，比年輕企業家高出許多呢。

此外，即使步入中年後，沒有選擇創業，另一個方興未艾的「零工經濟」，以兼職的形式，重返職場，也可能是可以考慮的方式，這也是未來社會另一種被渴望的自由業，讓找不到全職工作、也不想創業的年長勞動力，可以繼續投入於生產行列之中。

三、運動，可以抗憂鬱

很多人都認為：一個人的老化程度，和自己的運氣、以及基因遺傳有關。但對多數人來說，基因只決定了我們百分之二十的命運。剩下的百分之八十與環境因素有關：飲食、生活壓力、是否活在污染的環境中，以及是否有運動習慣，更重要的是：多久運動一次？

幾十年來的研究結果顯示，五十歲還不需要屈服於身體的退化，如動脈、關節逐漸硬化，也不應該氣喘吁吁地迎接慢性疾病的到來。只要好好努力，到了九十歲就還可以維持相對年輕，甚至還可以降低失智風險關鍵在於吃得好、動得多，而且是要真的動起來。事實上，世界各地有許多研究指出：人要不顯老，最關鍵的決定因素就是運動！

所謂的「老化」，很可能只是缺乏運動。一般人從五十歲開始，肌肉和骨密度就會以每年約百分之二的速率流失。所以，我們應該要盡早開始，加強肌力訓練和有氧訓練。如果不努力動起來，身體會有不正常的僵硬，肌肉張力以及免疫力也會快速衰退，還有動脈硬化等問題，就會加速自然的衰老。

事實上，運動不只延緩老化，還可以抗憂鬱、以及預防失智，可以說是好處多多！所以，真心要邀請你趕快跟我一起來運動喔！

以上跟你分享的是，由三采文化出版《百歲時代》這本書，我所為你整理摘要的重點。邀請你上《時報周刊》臉書留下意見，和我分享：你對於即將到來的百歲時代，是不是已經為了讓自己活得更好，而開始做準備？歡迎你留言跟大家一起討論喔。

《百歲時代》書封（圖／三采文化提供）

《百歲時代》三采文化出版

二十一世紀的人類正式走入「百歲時代」，正值全民長壽的此刻，本書形塑長壽社會的未來樣貌，並針對「如何活得愈久，日子還要過好？」為讀者提出具體的建言。

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吳若權的幸福書房：https://www.youtube.com/channel/UCgx3BZdsZi_BlT-Ub6R58eg

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(中時新聞網)