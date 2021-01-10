【1】Google下架Parler 社媒全面封殺川普

美國國會山莊6日被短暫暴力攻占後，總統川普仍在推特上發表爭議性言論，結果遭推特、臉書、IG等社群媒體封殺禁言，而右翼人士愛用的社群平台Parler在8日也被Google Play下架，蘋果App Store也準備下架該程式。大陸網民諷稱，川普如今唯一能用的平台只剩他想封殺的抖音（TikTok）。

【2】抗爭之後 川粉被捕太陽花當官

前行政院長江宜樺昨天說，川粉跟太陽花唯一的不同，是美國抗爭者被逮捕起訴，台灣則是很多人當高官。回顧當年太陽花運動後，確實造就許多人的從政之路，從立委、議員到民進黨職，其中林飛帆畢業後首份工作就是民進黨副祕書長，如今更傳出被點名參選新竹市長。

【3】天冷55人猝死 警追賊百米休克亡

天寒地凍各地意外頻傳！花蓮49歲員警蕭春林9日追捕竊嫌，跑100公尺後突然倒地休克因公死亡；唐姓女子在新北碧潭落水，雖然在冰冷潭水中載浮載沉超過20分鐘，送醫急救後奇蹟恢復生命徵象；陽明山石梯嶺則有1隻水牛疑天冷凍死。9日全台疑因低溫猝死者達55人。

【4】聯電竹科廠跳電 影響部分產能

晶圓代工二哥聯電昨（9日）在竹科的力行廠區發生內部跳電事件，廠方啟動緊急發電機因應，但疑因緊急發電機啟動瞬間有巨響，後又因柴油發電機冒出煙霧，讓民眾誤以為發生爆炸意外，虛驚一場。相關損失聯電仍在估算中，財務長劉啟東表示，可能會影響部分8吋晶圓代工生產狀況。

【5】五月天軋茄子蛋威脅改團名

五月天9日在桃園國際棒球場舉辦「好好好想見到你」演唱會，茄子蛋擔任嘉賓，合唱〈I LOVE YOU 無望〉，掀全場高潮。2團繼去年超犀利趴同台後2度合作。主唱阿信說，很開心「首場」演唱會就請到茄子蛋，還介紹團員櫻桃哥哥瑪莎、甘蔗哥哥冠佑、葡萄哥哥怪獸，茄子蛋主唱阿斌和團員則分別是茄子哥哥和蛋哥哥。

(中時新聞網)