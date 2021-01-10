美國駐聯合國使團日前宣布，大使克拉芙特（Kelly Craft）將在13日至15日來台訪問，將與我國外交人員會面，也將晉見總統蔡英文。對此，國民黨立委吳斯懷直指，「國際外交舞台上沒有這種玩法」，根本是欺負台灣不敢拒絕，且如國民黨前副祕書長蔡正元所說，克拉芙特不是外交官、也不是政治人物，是共和黨大金主，募款功力一流，她的到來可讓民進黨稀釋萊豬壓力，但可能要重金侍候，因此勸「蔡政府不要再當凱子了，花了錢還可能得罪拜登團隊。」

吳斯懷9日在臉書表示，還剩下幾天任期的執政團隊，派大使訪問台灣能給什麼承諾？帶來什麼實質利益？訪台期間所有的場面話、閉門密談，拜登團隊會認帳嗎？臨去秋波的訪問，除了拿台灣刺激大陸之外，就是給拜登團隊下絆子，讓美中關係更惡化，對台灣似乎沒有任何好處，民進黨政府只能「生忍被玩弄於股掌之間的悶虧—克拉芙特訪台秀」？

雖說美台關係很重要，未來拜登政府派出高官訪台，竭誠歡迎，但在川普卸任前，派大使訪台有意義嗎？吳斯懷說，民進黨一直聲稱美台關係非常友好，幾年來友台法案一一出爐，大多口惠實不至，除賣台灣武器裝備，讓軍火商賺飽荷包之外，沒有任何實質幫助，且蔡英文主動開放萊豬，沒換到貿易談判、國際地位，卻換到朝野對立、民眾抗爭，換到輪胎業被課重稅！

吳斯懷認為克拉芙特此行「除了刺激中共，也是為募款」，民進黨政府可從外交機密預算、國安密帳、國營事業，甚至獲「照顧」的企業捐助共和黨派系，就看蔡英文如何分配，但奉勸蔡政府不要再當凱子了，花了錢還可能得罪拜登團隊。

針對克拉芙特將來台參訪，蔡英文9日在推特上表達誠摯的歡迎，並強調，這代表台美關係「重要的里程碑」，也象徵著「Taiwan Can Help」，台灣可以幫助國際社會。

(中時新聞網)