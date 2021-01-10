新竹一名OL女子日前深夜與友人到卡拉OK唱歌，不料同行的一名男性友人疑似喝醉，先企圖強吻她遭推開，該男見到她不斷擦嘴巴，一怒之下竟抓住她的頭髮亂甩、出拳打臉，甚至狂罵不堪入耳的言詞、朝她丟酒杯並爆料過往性事等，她最後驗傷提告，法院2審時判決10個月徒刑。

該女子在判決書中表示，她前年5月24日凌晨時，與3名友人到卡拉OK唱歌，一名男性友人突然伸手摟住她的脖子並試圖強吻，她強烈抗拒後，沒想到對方不滿遭拒絕，竟抓住她的頭發甩來甩去、出拳毆打臉部，當時許多客人上前勸阻，對方仍執意痛打，導致她臉部擦傷、腫脹、右側小腿擦傷、左側肩膀挫傷。

當時該男性友人還用台語罵該女3字經、「給別人O得很大洞」、「假在室」等不堪入耳的言詞，朝她丟裝有酒的酒杯，之後還當眾爆料她過去曾與誰發生性行為，「OO很緊」等內容，讓她崩潰哭求不要再講，事後她到醫院驗傷並提告，該男之後酒醒後相當後悔，不斷對她求饒。

新竹地院一審判決10個月徒刑，經上訴後，高院二審時表示，被告為了滿足一己之私慾，無視女子拒絕與抵抗，先是強拉女子到懷中，再強吻對方嘴唇，確實違反強制猥褻，且該男公共場所侮辱女子，貶損社會評價，念其已達成和解，依強制猥褻、強暴侮辱、傷害等罪分別判處6月、3月、3月徒刑，合併執行10個月；強制猥褻罪仍可上訴，其餘確定。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時新聞網)