「情歌女王」坣娜嫁給身家逾280億元台幣「四星國際」董座薛智偉後，就淡出演藝圈，把重心放在家庭，近日宣布將開出道35年來，第一次個人大型售票演唱會，她也接受陳雅琳節目《我是救星》專訪，談到和老公相識過程和婚姻現況，甜曝「一切都是老天注定」。

坣娜和年長15歲的薛智偉結婚3年多，感情依舊甜蜜，近日她接受專訪時，談到和老公相識過程，因薛智偉曾有過一段婚姻，但前妻不幸病逝，他久久無法走出喪妻之痛，而當時坣娜則和交往長達29年男友分手，兩人經由共同友人牽線，才展開這段宛如童話故事的幸福。

她也直呼「一切都是老天注定」，而一直渴望婚姻的坣娜，和薛智偉剛開始交往時，男方是不想結婚的，她表示可以理解，但因為自己還是想結婚，所以跟薛智偉說「那你離開，不要待在我旁邊礙我的事」，不過最終還是順了她的心意。

而坣娜多年前在金鐘獎慶功宴後，獨自駕車卻被酒駕車輛攔腰撞上，導致語言障礙、記憶喪失、內臟移位等嚴重後遺症，讓一向堅強的她，也讓不住淚崩，車禍後第4年，才驚覺罹患憂鬱症，在舞台上表演時，數度動念想「跳下去」，不過現在她學會和疼痛共處，「英文能力」更意外突飛猛進。

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(中時新聞網)