NBA前陣子傳出考慮增加兩支新球隊，以換取50億美元的豐厚加盟金，令球迷期待「西雅圖超音速」的復活。不過美媒《 The Athletic》引述球隊老闆的話，表示聯盟討論過後認為還要從長計議，最快2022年才會把此事再搬出來研究。

聯盟擴軍的地點預計是西雅圖和拉斯維加斯，西雅圖市長德肯(Jenny Durkan)先前多次與席爾佛溝通，對於超音速的「重生」保持樂觀。因為NBA過往對此事三緘其口，這是他們多年來首次提起擴軍的想法。

市長德肯說：「聯盟總裁席爾佛(Adam Silver)公開談論這件事，他應該是有認真考慮的，當然我們都必須尊重其他球隊老闆的意見。我認為這不會花上太長的時日，但至少也需要1年以上。」聯盟最後一支加盟隊伍是2004年的夏洛特山貓隊(後改名夏洛特黃蜂)。

西雅圖超音速2008年被搬遷到奧克拉荷馬市成為雷霆隊，但超音速的隊徽、球衣與紀錄都被允許保留給未來的繼承者。這支球隊史上勝利貢獻值最高的是名人堂球星「手套」裴頓(Gary Payton)，即使算上韋斯布魯克(Russell Westbrook)、杜蘭特(Kevin Durant)在雷霆的成績也無法超越他。此外80年代還有席克馬(Jack Sikma)，90年代有坎普(Shawn Kemp)等名將。

(中時新聞網)