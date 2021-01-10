前高雄市長韓國瑜岳父、前雲林縣議員李日貴1日病逝，享壽85歲，李家在李日貴雲林縣西螺鎮老家治喪，消息傳出，許多藍營政壇人士都前往弔唁。高市民政局前局長、現為國民黨高雄市黨部副主委曹桓榮日前接受採訪表示，韓和李日貴感情相當好，更是其從政導師，心情定是沮喪低落，現外界談韓是否參選黨主席等事宜，都是不適合的時機，對韓來說，辦好治喪事宜為重。

曹桓榮9日在岡山文賢市場參與高雄藍軍反萊豬連署啟動活動，接受港媒《中評網》的採訪時表示，外界都很關注韓國瑜的動向，韓是否會選黨主席等議題，不過他沒聽韓說起，且現應以治喪事宜為重，也不適合討論太過政治的議題，但他相信「以台灣人民、高雄市民對韓市長的疼愛，韓想回饋這塊土地的心是一定有的」。

至於岳父李日貴辭世，韓國瑜近期心境如何？曹桓榮稱，韓國瑜和李日貴有相當深厚的感情，從政以來，就把李日貴當成從政導師，在這種情況下，心情定是沮喪和低潮，但韓國瑜覺得一切功德圓滿，也期望李日貴離苦得樂，更盼高雄所有市民和好友都要身體健康。

國民黨高雄市黨部9日在高雄14個連署點，進行「反萊豬」、「公投綁大選」雙公投連署活動，現場連署民眾不畏風寒相當踴躍，曹桓榮對此表示，「看到這麼多民眾站出來相挺，我們一起透過公投連署的方式，再一次把萊豬擋下來。」

(中時新聞網)