農曆年節將至，各政黨年終獎金出爐，民進黨、時代力量都將發1.5個月；民眾黨卻定會發，但金額未定；國民黨則因財務拉警報，決定今年不發年終獎金、不辦尾牙。對此，文傳會主委王育敏表示，黨這幾年財務都非常困難，可能連薪水都要借貸了，所以無法發出年終獎金，而這部分已行之多年。

政黨年終獎金兩樣情，民進黨今年年終比照去年，將發給黨工1.5個月，尾牙則基於防疫考量，並顧及對國內餐飲業的支持，中央黨部將年終餐敘改由各部門自行辦理，並做好相關防疫措施。

國民黨因這幾年財務拉警報，1月薪水尚未有著落，因此決定不發年終獎金、不辦尾牙，黨工自嘲「勒緊褲帶過年」。

國民黨文傳會主委王育敏。（圖／摘自王育敏臉書）

王育敏7日在「反萊豬、拚公投、要連署」記者會中表示，自2016年黨產會成立後被凍結黨產，財務陷入困窘，早已取消每年的年終及考績獎金，這部分已是行之多年了，尾牙也是好幾年都沒有舉辦了。

雖國民黨與內政部一再溝通，盼速撥今年的政黨補助金2.3億餘元。不過，即使補助金本月入帳，仍得先償還去年借款的8000萬元，加上搬家修繕、每月支出，國民黨今年還是得舉債度日。

此外，民眾黨確定會發年終獎金，但金額未定，目前沒有舉辦尾牙規畫。時代力量則發1.5個月年終獎金，尾牙因疫情考量，可能傾向不辦。

(中時新聞網)