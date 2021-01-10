不少人努力賺錢，認真理財，就是希望有一天能夠在財富上獲得自由。但有些人卻天生具備發財的好命底，不用費勁就能賺進大把鈔票。星座命理專家艾菲爾老師昨（9）日就點名4生肖從出生就自帶「招財體質」，不但自己財運旺到爆，還能幫身邊朋友帶財，根本就是行走的招財貓。

▍第四名、生肖狗

生肖狗忠心又顧家，家人與朋友是他們的一切。為人正義、可靠，特別重情重義，無論在哪裡，都能得到周圍人的信賴，也因為人緣特別好、致富的機會比別人多很多。再加上你很願意為朋友兩肋插刀，不求回報的付出，受你恩惠的朋友，都對你滿懷感激，等待成功之時可以回報你。

▍第三名、生肖鼠

生肖鼠是一隻財鼠，哪裡有銅錢味，你都有特別有門路可以找到。做事認真負責、反應靈敏、最大的優勢就是你的理財本領。面對朋友的請託，雖然不會誇下海口答應，但是會不吝嗇的分享自己手邊能進財的投資項目，讓朋友也參考投資，讓身邊的人都能一起發財致富。是屬於不藏私、懂得分享，希望身邊的朋友都過得很好的大善人。

▍第二名、生肖豬

生肖豬一出生就自帶財富，命中帶財且能不為錢財煩惱，跟錢的緣分極為深厚。不僅自己賺錢的能力一流，還相當有理財概念，雖然不懂投資，但是懂得存錢，守得住財富。你很照顧身邊的朋友，看到朋友近況不佳，就會藉機找朋友吃飯，美其名是聊天敘舊，實際上是怕朋友沒錢吃飯，心地超級善良。

▍第一名、生肖牛

生肖牛為人正直憨厚，做事腳踏實地，從來就不會偷機取巧，你的財富都是靠自己的雙手掙來的，你深知口袋裡的每一分每一毫都得來不易，所以有錢之後也會更加珍惜。你會鼓勵身邊朋友，有夢就勇敢追求，不要輕易放棄。也常常成為別人的貴人，開導親友，讓他們也能像你一樣，招財進寶，有朝一日也能有成功的一天。

★十二生肖啟動「招財體質」的關鍵字

鼠【公交讓座】、牛【拾金不昧】

虎【清理垃圾】、兔【對人微笑】

龍【不說粗話】、蛇【愛心捐贈】

馬【讚美他人】、羊【協助領導】

猴【樂善公益】、雞【成人之美】

狗【主動問早】、豬【幫助同事】

(中時新聞網)