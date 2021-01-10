美國總統川普任期進入最後倒數階段，美國國務卿蓬佩奧日前突宣布，美國駐聯合國大使克拉芙特將於本月13至15日訪問台灣。對此，國民黨前立委孫大千直指，蔡英文在華府政局交接過渡期間，仍和川普政權勾勾纏，必會對未來的台美關係雪上加霜，認為不管欠了川普多少恩情，也絕不該拿台美關係的未來當犧牲品。

川普支持者6日闖入美國國會大廈，引發國際關注。孫大千今（10）日在臉書表示，當世界各國領袖紛紛對鋼鐵川粉的暴力行為表達譴責之際，蔡英文為了不要得罪川普，只想用文青風格的老把戲，輕描淡寫矇混過關，連立場都不敢明確表態，顯然就是包庇川粉、縱容暴力，這不是變相把台灣放在美國主流價值觀的對立面嗎？

美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

孫大千指出，當川普政權走向崩潰瓦解、混亂瘋狂之際，川普任命的部會首長紛紛請辭，劃清界線，避之唯恐不及，蔡英文竟還配合川普政府僅存的死硬派龐培歐起舞演出，這不是刻意讓台灣去得罪拜登政府的外交團隊嗎？

先前美國大選時，民進黨幾乎一面倒押寶川普，孫大千直批，這愚蠢的行為已讓台灣和拜登政權的關係先天不足，在華府政局交接過渡期間，蔡英文卻仍和川普政權勾勾纏，必然會對未來的台美關係雪上加霜，倒楣的還是無辜的台灣人民！

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不管蔡英文欠了川普多少恩情，也絕對不應該拿台美關係的未來當成犧牲品。 當世界各國領袖紛紛針對鋼鐵川粉在美國國會的暴力行為表達譴責之際，蔡英文為了不要得罪川普，只想用文青風格的老把戲，輕描淡寫的矇混過關，連立場都不敢明確表態。顯然就是包庇川...

孫大千Sun, Ta-Chien 發佈於 2021年1月9日 星期六

(中時新聞網)

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