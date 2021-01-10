美國總統川普任期進入最後倒數階段，美國國務卿蓬佩奧日前突宣布，美國駐聯合國大使克拉芙特將於本月13至15日訪問台灣。對此，國民黨前立委孫大千直指，蔡英文在華府政局交接過渡期間，仍和川普政權勾勾纏，必會對未來的台美關係雪上加霜，認為不管欠了川普多少恩情，也絕不該拿台美關係的未來當犧牲品。

川普支持者6日闖入美國國會大廈，引發國際關注。孫大千今（10）日在臉書表示，當世界各國領袖紛紛對鋼鐵川粉的暴力行為表達譴責之際，蔡英文為了不要得罪川普，只想用文青風格的老把戲，輕描淡寫矇混過關，連立場都不敢明確表態，顯然就是包庇川粉、縱容暴力，這不是變相把台灣放在美國主流價值觀的對立面嗎？

美國總統川普。（美聯社）

孫大千指出，當川普政權走向崩潰瓦解、混亂瘋狂之際，川普任命的部會首長紛紛請辭，劃清界線，避之唯恐不及，蔡英文竟還配合川普政府僅存的死硬派龐培歐起舞演出，這不是刻意讓台灣去得罪拜登政府的外交團隊嗎？

先前美國大選時，民進黨幾乎一面倒押寶川普，孫大千直批，這愚蠢的行為已讓台灣和拜登政權的關係先天不足，在華府政局交接過渡期間，蔡英文卻仍和川普政權勾勾纏，必然會對未來的台美關係雪上加霜，倒楣的還是無辜的台灣人民！

(中時新聞網)