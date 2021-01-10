寒流凍翻天，全台除了屏東以外都在10度以下，連在台灣生活、擁有百萬訂閱的外國YouTuber「莫彩曦Hailey」也凍到受不了，驚呼台灣的寒流真的冷到連骨頭都刺痛，「比美國的零下冷好多好多」。

家鄉在美國西部科羅拉多州的YouTuber莫彩曦在instagram限時動態發文，直呼台灣寒流的濕冷威力超強，連遠從美國來的她也會怕，「寒流真的好需要喝熱飲，台灣的濕冷跟美國的乾冷，真的是很不一樣」。

莫彩曦說，台灣寒流是濕冷，才10度就覺得比美國零下冷好多，不管穿幾層衣服「身體裡面的骨頭還是會感受到刺刺的冷」，她解釋，因為空氣中的水分不停將熱量帶走，讓身體很難保溫，但美國家鄉是乾燥空氣沒有水分，就算不穿外套身體也不會降溫那麼快，感嘆濕冷真的比較辛苦，要好好保暖。

消息被網友轉發到在PTT後，紛紛留言：「台灣是突然變超冷，寒帶地區長時間都很冷」、「乾冷是不會刺痛的」；更有人分析背後原因，「住一陣子台灣才會這樣感覺好嗎？身體習慣熱了，寒流來當然覺得比較冷啊，錯覺而已」、「國外戶外就真的冷吼，是他們室內暖房設備完善」、「沒有暖氣所以室內比較冷罷了，5-10度濕冷不可能比-5度冷」。

莫彩曦在IG限時動態發文，還附上她老公在美國家鄉玩雪穿著背心、短褲的照片。(翻攝自IG)

(中時新聞網)