【愛傳媒Lin Bay好油專欄】有些人問台灣豬為什麼價格高？應該反過來說台灣豬怎麼能價格低？

一般而言養豬有6成的成本在飼料，飼料貴或便宜是最主要決定了養豬成本的因素，其他造成成本的影響全部都沒有飼料的佔比大。

豬的飼料以玉米（約7成）、豆粕及精料為主，簡單來說就是便宜的醣類、蛋白質還有油脂跟其他的礦物質，台灣不是這些大宗飼料的生產國，以玉米為例，現在巴西玉米到港約台幣九元，到了豬農這邊的飼料一公斤就要13-15元，如果以2.5的飼料換肉率來看養一公斤的豬肉飼料成本就約35，飼養成本就約58元，以我知道的豬農的飼養成本每公斤約在50-60之間，跟規模、管理技術攸關，至於豬農會在媒體面前說平均養豬成本65元，要維持在70。

有些事情你懂的，台灣農業的特點之一就是私底下很有錢，但只要媒體前面就開始哭窮比窮，我就見過一年農產品賣了三百多萬的農友，在媒體面前哭訴不靠老農年金無法生存，這也是當年為什麼那個一年只做10萬斤左右的柚子農敢亂扯一年倒掉200萬噸柚子，只要在媒體前就一個比一個慘。

以我見過的多數農民其實經濟都不錯，農民會窮苦是那種本來在社會上混不下去的轉行去當農民，這當然會窮苦，如果是本來就家裡從農兩三代以上的，多數環境都不錯。

人家外國的飼料成本一公斤連台幣5元都不需要，自然可以養出很便宜的豬，加上經濟規模跟氣候更合適，自然成本非常低，就算加上運費、關稅、VAT等不利的因素，但價格上還是遠比台灣本土生產的豬肉便宜。

過去很多國家並沒有那麼重視養豬業，所以沒有認真的發展，台灣是發展的很早，台灣曾經短暫的出口量衝到世界第一高，發展早不代表有很強的競爭力，養豬業還是以原物料成本為主，就算你再會養技術再高，還是拉不回環境跟成本的劣勢，即便當年沒有口蹄疫，台灣豬肉的出口也會像其他農產品如香 蕉一樣，一直萎縮到很小的比例，只是口蹄疫加速了這個事情的發生。

進口豬比台灣豬便宜，但台灣目前的消費還是以生鮮冷藏的豬肉為主，目前進口由於距離的因素多數以冷凍肉為主，但隨著技術的進步加拿大都已經有辦法輸出生鮮豬肉到日本了，未來會不會有生鮮豬肉的輸入侵蝕台灣市場呢？

產業本來就會有競爭跟淘汰，一公斤要養到65元的應該被淘汰，而養到55元的明顯有好利潤可以繼續經營，但如果政府又不當的花納稅人的錢去護盤維持豬價，這樣真的是好事嗎？

與其這樣亂花納稅人的錢，不如去增加豬肉的進口成本，不但可以不用花錢還可以多收一點錢，不過如果不發錢怎麼顯示有政府會做事呢？

作者為知名評論人

照片來源：作者臉書。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)