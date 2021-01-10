模特兒出身、卻在轉戰戲劇圈後發光發熱的男神阮經天，2010年以鈕承澤執導的電影《艋舺》拿下金馬影帝，這幾年將事業重心轉往大陸的他，近日出演陸綜《念念桃花源》，在跟同場藝人聊天時難得提起了爸爸，但卻驚人表示：「我一輩子都不想成為我的父親」。

阮經天在綜藝節目中聊到家庭，提到了自己的父親，竟表示這一生都不願變成像爸爸那樣的人，但如今人生走了38年，卻突然發現，自己無可避免的很像父親，阮經天吐露這輩子最大的軟肋，就是避開「像爸爸」這件事。

阮經天也坦言，跟父親關係疏遠，說爸爸有許多他最不喜歡的樣子，「他用了不好錯誤的方式，來表達對我們的愛」，他透露其實成長過程中，有很多次想跟爸爸好好說說話，但父子關係的疏離，導致沒辦法辦到這件事，阮經天苦澀笑說：「一直無法與父母和解的小孩，永遠沒有辦法變成大人」，覺得自己也該長大了。

事實上阮經天私下很重視家人，他在社群上不時曬家人的照片，曾曝光過媽媽、爺爺以及已經過世的奶奶，但就是沒曬過爸爸，也很少提及爸爸的事情，反倒是拿下金馬影帝那年，阮經天受訪時聊到爺爺不禁落淚，說自己自小叛逆，眾人都放棄他，只有爺爺始終支持，甚至在他入行後經濟拮据時，爺爺還偷偷寄錢給他，阮經天因此祈願，爺爺能健健康康，長命百歲。

(中時新聞網)