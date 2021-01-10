美國川普政府卸任前，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今發出重大宣布，取消美對台關係中，美方所有的交流限制。對此，民進黨立委王定宇認為，蓬佩奧這個舉動，解開幾十年來的「台灣隱形枷鎖」，但值得關注的是，新上任的新任總統拜登是否會取消此命令？

對於蓬佩奧宣布，美國國務院即起取消內部所有與台灣往來施加的自我限制一事，王定宇今（10日）在臉書發文表示，蓬佩奧這個國務院聲明，等於全面恢復美國對台官方往來，無疑解開幾十年來的「台灣隱形枷鎖」，但後續值得關注的是，拜登政府是否會取消此命令？這是台灣外交關鍵時刻的重要命題。

川普政府卸任剩下不到11天，美國國務院9日發布聲明指出，台灣是充滿活力的民主政體也是美國可信賴的合作夥伴。但數十年來，美國國務院制定複雜的內部限制措施，規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動。美國政府這項單方面行動的目的在安撫北京，但「不會再如此」，「美台關係沒有必要、也不應受到官僚機構自我限制的束縛」。

蓬佩奧補充，《外交事務手冊》中授權美國在台協會（AIT）以外的任何實體機構與台灣行政部門接觸的內容，也都將作廢。根據「台灣關係法」規定，行政部門與台灣的關係應由AIT處理。

對此，台灣駐美代表處表達感謝，認為這項宣布充分反映台美關係的強勁與深度，也期待台美夥伴關係在可見的未來，持續強化與成長。

(中時新聞網)