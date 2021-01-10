美國司法部昨（9）日宣布，已經逮捕、控告3名攻進美國國會大廈的川普狂粉，包括一名霸佔參議院議長彭斯主席台、在台上大秀肌肉的男子，以及一名搬走眾議院議長裴洛西演講台的男子等。

美國司法部正式逮捕6日一票衝進國會大廈滋事的川粉。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約郵報》（New York Post）報導，美國司法部昨日宣布，聯邦檢察官正式控告3名6日闖進國會大廈鬧事的川普狂粉。

其中一名被告是來自亞利桑那州的33歲男子錢斯利（Jacob Anthony Chansley），錢斯利又被稱為安吉利（Jake Angeli），6日當天他頭戴鹿角毛帽、臉上塗著紅、藍、白顏料、手持6英尺長的長矛，他甚至被拍到霸佔參議院議長彭斯的主席台，在台上大秀手臂肌肉而受到矚目。

One-by-one these assholes are going down!

❤🖤💚



Repost via @ShaunKing

Jacob Anthony Chansley, 33, also known as Jake Angeli, of Arizona, has been arrested. pic.twitter.com/FaqUvdW5qm — ♍Mr. Ol Skool♍ (@SirOlSkool) January 9, 2021

聯邦檢察官已對錢斯利提出未經合法授權就蓄意擅闖或留在任何受管制大樓、區域、以及妨害國會治安等2項指控。錢斯利已在昨日被捕。

司法部昨日也證實已在8日逮捕36歲佛州居民強生（Adam Christian Johnson），強生6日被拍到搬走眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）的講台，當時頭上戴著寫有「川普」字樣毛帽的強生還開心對著鏡頭咧嘴笑。

NEW: Adam Johnson, who was photographed carrying Speaker Pelosi’s lectern through the US Capitol while a pro-Trump mob rampaged on Wednesday, has been arrested, jail records show. https://t.co/l9O86tOU24 — NBC News (@NBCNews) January 9, 2021

他同樣面臨擅闖受管制大樓、妨害治安、暴力闖入國會等罪名。

另外，35歲的西維吉尼亞州議員伊凡斯（Derrick Evans）錄下自己6日衝進國會的畫面，隨後還將影片上傳臉書，畫面中可以聽到他邊衝進國會大廈，一邊激動大喊「我們進來了，我們進來了，伊凡斯現在進入國會了」，儘管他隨後刪除影片，不過在那之前影片早已經瘋傳。他昨日一樣面臨擅闖受管制大樓、妨害國會治安等2項罪名指控。

伊凡斯的辯護律師布萊恩（John Bryan）先前以「川粉支持群眾太龐大、伊凡斯當下沒有其他選擇、只能跟著進入國會」等理由為他辯護。

目前哥倫比亞特區美國聯邦檢察官辦公室（U.S. Attorney's Office for the District of Columbia）正在起訴這幾起案件。

(中時新聞網)