先前遭到《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，將跟勇士發展聯盟球隊聖克魯茲簽約的林書豪，如今終於官方宣布，聖克魯茲10日在官推上面貼出豪哥昔日穿勇士球衣照片，「聖克魯茲已把林書豪加入2020-21年球季名單，歡迎林書豪！」

或許也是看上林書豪的市場價值，聖克魯茲官方推特很快也貼上，官方商店已經開始販售豪哥7號T恤的相關訊息，更強調這件T恤屬於限定版，看來他們已經打算利用豪哥先賺一筆，豪哥也在IG貼出球迷幫他畫的勇士球衣漫畫版模樣。

NBA發展聯盟也在9日官宣，將有18隊參加2月開打的全新球季，包含勇士、快艇、馬刺、騎士、七六人、鵜鶘、溜馬、黃蜂、灰狼、魔術、籃網、灰熊、雷霆、暴龍、火箭、爵士與尼克等17支附屬發展聯盟球隊，以及1支發展聯盟選拔隊。

比賽地點將在奧蘭多迪士尼世界，跟上季NBA同樣採取隔離泡泡措施，希望可以避免新冠疫情影響，在打完所有例行賽後，將有8支球隊參加單淘汰制季後賽，希望林書豪所效力的聖克魯茲隊可以爭氣點，努力搶到新球季季後賽門票。

(中時 )