讀賣巨人隊王牌投手菅野智之循「入札制度」挑戰大聯盟，最後一刻選擇留在日本職棒，暫時放棄挑戰大聯盟，主要原因是大聯盟球團開出的條件不如預期。不過軟銀鷹隊球團會長、日職耆宿王貞治卻認為可惜，今年應該是最好的時間點，因為時間不等人。既然菅野還有大聯盟夢想，現在應該就要去做，而非再等一年。

80歲的王貞治今（10）日接受電視節目TBS訪問時表示，他很希望菅野智之選擇接受美職球團的條件，今年毅然赴美挑戰。王貞治解釋，菅野應該還想在大聯盟證明自己的實力，但今年已經31歲，如今要再等1年，明年可能就是最後機會；如果今年球季表現下滑，條件或許反而不如這次，「如果菅野想去大聯盟投球，應該馬上就走。」王貞治強調。

另一位80歲的日職耆宿張本勳則持相反竟見，他非常樂見菅野智之繼續留在日職。他認為，越多優秀球員留在國內打球並且繳出優異的成績，將會提供兒童和青少年打球的夢想，他很期許菅野今年在日職創造更多紀錄，而且一定要全力以赴，不要辜負球迷的期望。

(中時 )