知名實況主、網紅RINA，因身材神似日本漫畫「海賊王」的女主角，有「桃園娜美」稱號，甜美外型加上超有料上圍，受到網友高度關注，日前她曬出多張泡湯美照，炸出超兇雙峰，泳裝險包不住，火辣指數破表。

「桃園娜美」日前曬出一系列泡湯美照，只見穿著白色比基尼的她，超巨上圍快炸出，泳衣快要包不住，其中一張更是用「上帝視角」拍攝，好身材一覽無遺，畫面相當震撼，讓網友都直呼太辣了，「好大」、「最後一張誰照的」。

「桃園娜美」泡湯美照連發。(圖／翻攝自IG)

「桃園娜美」之前曾透露因為粉絲稱她是「真人版娜美」，所以決定用「地區+娜美」的暱稱闖出名堂，她也常在社群網站分享火辣性感照，吸引不少粉絲追蹤，年僅19歲的她，頻道才經營一個月就有超過4萬人追蹤，目前IG也有逾15萬人追蹤。

不過而她之前卻因直播過程過於18禁，遭到Twitch永久停權，她也表示會轉戰YouTube，至於她的擇偶條件，她也開出「175、15、30」3個數字，希望男友最少有175公分，至於「15、30」，她則害羞說是「男性的長度」及「30分鐘」。

(中時新聞網)