2020新冠肺炎來勢洶洶，對許多企業來說無疑是寒冬年，不過藝人蕭敬騰似乎不受疫情影響，除了接下12支代言，商演和2個副業也都賺飽飽，經紀人Summer透露他將會發7個月的年終犒賞員工，令人羨慕不已。

過年將近，民眾都會關心今年到底能拿多少年終，但受到疫情影響，很多公司的營收都大幅縮水，連帶影響年終發放。但是，蕭敬騰靠著商演、代言和真人秀及餐飲、手搖副業，照樣吸金7.2億，經紀人Summer表示，蕭敬騰曾發過最高年終獎金7個月，今年估計發放超過百萬的大紅包，慰勞辛苦的同事們，期望能打造出幸福企業。

不只年終奉上超大紅包給同事好過年，蕭敬騰平常就相當照顧旗下員工，每個月都會讓員工請款開慶生會，喜鵲娛樂經紀公司的藝人代言的各式商品、以及蕭敬騰收到的各式品牌服飾、鞋子也都會跟同事一起分享，投資的飲料店更是讓員工免費喝到飽。

蕭敬騰也表示，受到新冠肺炎影響，他多出許多時間衝刺副業，去年底在東區砸了3千萬斥資高級日本料理店「渡邉」，開幕至今已經預約到今年3月，生意好到一位難求、連蕭媽媽都差點吃不到。

(中時新聞網)