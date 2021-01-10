離2024年總統大選還有3年之久，副總統賴清德卻早已就備戰狀態，除勤走基層拓展人脈，忙翻總統府員工外，去年12月更跨出重要一步，邀約「英系」要角、立委吃飯，引發政壇議論；有一親賴人士透露，「賴副」每次酒後吐真言，都會在大家面前陳述他很想為台灣做事，這種心態讓他下定決心要更努力爭取總統職務。

某任美國副總統曾有一句名言說，「除非你想連修4年政治系高級研究所課程，或是特別喜歡參加葬禮，否則千萬不要選擇當老二。」直接道盡作為國家副手有志難伸的無奈，更曾有人稱前副總統呂秀蓮是「深宮怨婦」，賴清德當然不想以「老二」作為政治生命的終點，更不想如前人一樣窩在府內自怨自艾。

不想待在深宮，就要大步走出去。去年520後，賴清德有了副總統身份，在總統蔡英文願意分享權力之下，賴肩負了推動轉型正義、國家雙語和地方創生等工作。因此，讓賴可以名正言順大量使用總統府資源，積極勤走基層，與他的潛在對手展開「拔樁戰」。有一親府方人士說，「自從賴清德來後，公共事務室忙翻了，跟以前陳建仁副總統時期差很大。」

有一位親賴立委向本刊透露，賴清德在2019年黨內初選落敗後，確實消沈一段時間，但從他願意擔任小英副手時，心態已做好調整。該名立委說，賴清德常約一些好友到萬里老家吃飯，席間由他哥哥嫂嫂做菜招待大家，有時賴也會陪大家喝一兩瓶啤酒，酒氣上來時，賴就會跟在場的人說「還是想為台灣做事，想跟大家一起努力」，英雄氣概直指2024大位。

據這位立委指出，也因為賴清德還想為台灣做事，爭取總統大位對他是個「使命」，他在去年勤走基層大半年後，做了一項關鍵決定，開始與過去的黨內對手接觸，化解心結。2019年那場民進黨總統初選「內戰」，支持蔡英文的立委、派系普遍視賴搞叛變，對賴的敵意沒有因為他擔任小英副手而降低。賴清德心知肚明，所以他第一順位瞄準與「英系」握手言和。

總統蔡英文與副總統賴清德過去曾一度競爭激烈。（圖／周刊王資料庫）

雖然有黨內人士解讀，「英系」願意與賴清德吃飯，是要藉此告訴賴說，「拔樁動作不要這麼大」，要給他軟釘子。對於這種說法，英系大老、立委陳明文向本刊表示，事情沒那麼複雜，外界詮釋太多，還原事實，「就是賴清德到台東參加活動時，邀約立委劉櫂豪吃飯，劉櫂豪跟黨內志同道合的朋友提這件事，後來大家想說不然約多一點立委，然後反過頭來宴請賴，事情就這麼單純。」

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(中時新聞網)