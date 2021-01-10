前博達女董座葉素菲3年勞役抵1.8億天價罰金，今天出監快閃。（民眾提供／陳淑芬台中傳真）

博達公司前董事長葉素菲涉嫌掏空公司資產，2009年被依違反證券交易法等罪判刑16年8月、併科罰金1.8億元確定，葉女2015年申請至台中女子監獄外役監，2018年獲准假釋，但因為無力繳納罰金，而易服勞役3年，葉女在今天上午8時許期滿出監，她面對等候媒體詢問不發一語，搭計程車快閃離開。

62歲的葉素菲在1991年創立博達科技公司，公司掛牌上市，有全台首位上市科技公司女董座美稱，以獨家「砷化鎵」生產技術訂單接不完，公司股價曾登上股王寶座。

但博達科技在2004年間因負債近30億而跳票，葉素菲涉嫌在1999年至2004年間虛增營業額、境外交易套取公司資金等手法，掏空博達公司資產4.8億，另涉掏空博達子公司達3億元。在2009年間遭判刑16年8月、併科罰金1億8000萬元確定。

葉素菲今天勞役期滿假釋出獄，上午8時許穿著長褲、黑色外套，穿戴圍巾及口罩迎著低溫，由獄方人員的陪同走出台中女監，面對在場守候媒體，她低調不發一語搭上計程車離去。

(中時 )