教宗方濟各今天表示，他計劃最快在下週接種2019冠狀病毒疾病疫苗，他並敦促每個人都去施打，不僅保護自己也保護其他人。教宗的個人醫生先前因染疫併發症逝世。

教宗在第五頻道電視台（Canale 5）專訪中說：「我認為，道德上每個人都應接種疫苗。」

他說：「這是道德的選擇，因為你不只賭上自己的生命和健康，也賭上其他人的生命。」

梵蒂岡為全世界最小的獨立國家，包括教宗在內的居民有450人。梵蒂岡表示，境內將很快展開施打疫苗作業，以對抗冠狀病毒。

教宗指出：「下週，在梵蒂岡，我們將開始施打疫苗，我自己已經登記，接種是一定要的。」

高齡84歲的教宗，年輕時在祖國阿根廷曾因疾病接受手術割除部分肺葉，這讓他可能較易受疫情感染。

梵蒂岡上週表示，在接下來數日內將接到足夠劑量的疫苗，可為境內所有居民施打，也可替他們居住在羅馬的工作人員接種。

官方梵蒂岡新聞網（Vatican News）節錄專訪報導，教宗個人醫生索柯西（Fabrizio Soccorsi）已因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）併發症過世。

78歲的索柯西早前因為治療癌症住院，他在2015年起擔任教宗的私人醫生。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1100110

(中央社)