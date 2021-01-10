新冠肺炎肆虐全球，讓人聞之色變，不過竟傳出能抗癌細胞。一名61歲的男子換腎失敗又罹患淋巴癌，癌細胞布滿全身，日前因呼吸困難住進醫院，不料確診新冠肺炎，沒想到4個月後男子不僅康復，最驚人的是，他體內大部分的腫瘤竟奇蹟似地消失。

《英國血液學雜誌》日前刊登臨床案例指出，這名患有腎病的61歲男子，腎臟移植失敗後停止免疫抑制治療3年，近期因體重驟降加上罹患霍奇金氏淋巴瘤轉診到血液科，發現癌細胞已布滿全身，後來因呼吸困難緊急送醫，又被確診新冠肺炎。

男子住院11天後症狀緩解回家休養，期間並未進行任何免疫療法或皮質類固醇治療，沒想到4個月後回診發現，體內大部分的腫瘤竟奇蹟似地消失，腫瘤標記指數也下降約9成。

研究人員不確定腫瘤消失的確切原因，不排除是新冠病毒觸發了人體的抗腫瘤免疫反應，並活化了自然殺手細胞。雖然此案例不代表新冠病毒或其他病原體能用來治療癌症，但這樣的案例並不是首見，過去曾有實驗證實，透過激發人體的免疫反應有助於治療病症，或提高對某疾病的防護能力，例如卡介苗不僅能防止感染結核病，也能提升對其他疾病的防護能力。

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(中時新聞網)