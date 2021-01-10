民進黨立委高嘉瑜經常透過社群平台與網友互動，屢成為話題女王，近日她PO出一張自拍照，意外撞臉女星狄鶯，引發熱議，連她本人也跳出來表示，「我國小就有同學說我長得像狄鶯」。

高嘉瑜雖然換了髮型，但仍多以公主頭的造型亮相。8日她在臉書PO出一張自拍照，提醒大家天氣冷了，要穿暖一點。難得放下一頭及肩長髮，網友大讚「自然又亮麗」「頭髮放下來，更美喔！」「這樣比較漂亮」。

律師林智群則轉PO高嘉瑜的文章截圖，表示「狄鶯？」並強調沒有貶意，自己小時候覺得狄鶯很美。沒想到竟釣出高嘉瑜本人，留言說「我國小就有同學說我長得像狄鶯」，林智群則回「那算稱讚耶！」

高嘉瑜表示，國小就曾被說長得像狄鶯。（圖／摘自律師林智群臉書）

網友也在兩人的留言底下朝聖，「挖，本尊現身耶！」「狄鶯就是很美啊」，不少人認為相似度蠻高的，直呼「這張真的有像，尤其眼神」「這到底是誰，我真的搞混了」，另有網友覺得兩人氣質有落差。

高嘉瑜以歌聲聞名政壇，網路聲量更是居高不下，從炒房爭議到自爆房間髒亂、枕頭泛黃，前陣子又因質疑金管會火速通過富邦金控公開收購日盛金控，是在「護航」之前放行陸資投資日盛金，讓金管會主委黃天牧罕見動怒，就連換個髮型也都能引發討論，堪稱話題女王。

(中時新聞網)