近日氣溫驟降，就連動物都被凍得受不了。大陸河南新鄉7日發生一起神奇事件。一名寵物龜被熊姓女主人忘在戶外，事後發現時已被凍僵；正當主人想將烏龜下鍋煮來吃時，烏龜又奇蹟「復活」，令人嘖嘖稱奇。

主人打算把凍僵的烏龜煮來吃，沒想到烏龜竟神奇甦醒。（圖／翻攝自微博）

根據《封面新聞》報導，熊女表示，因為近日天氣冷，因此改把寵物龜養在室內；事發當日見戶外難得有陽光，便把烏龜拿到屋外曬太陽，卻忘記帶回屋內。隔日早上想起此事，連忙外出查看，發現烏龜的頭縮進殼裡，已經四肢僵硬、一動也不動。

熊女說道，自己為了救回寵物龜嘗試了不少方法皆未成功。最後決定聽從網友建議，煮了一鍋熱水把烏龜放進去泡，並打算若烏龜仍舊不醒便將牠燉湯，沒想到烏龜竟真的在鍋裡甦醒了。

新聞曝光後，許多網友紛紛感到不可思議在下方留言，「我只是睡一覺，沒想到你要燉了我」、「這洗澡水有點燙啊」、「烏龜：我還能救！」、「主人心太黑，養了7年的寵物，你想吃肉？」、「滿滿的求生欲」。

(中時新聞網)