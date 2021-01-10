洪姓、郭姓男子2017年趁女子酒醉之際輪流性侵，事後女子兩度輕生致重傷癱瘓，2018年病故，一審判洪、郭徒刑12年、13年，另須賠償家屬200萬元，2人提起上訴，高院認為2人因被害人死亡，狡辯當天酒醉「斷片」，甚至有人對被害人輕生一事，語帶調侃，犯後態度惡劣，駁回2人上訴，2人仍被判刑12年、13年。全案仍可上訴。

判決指出，2017年12月9日晚間，洪男及郭男透過經紀公司介紹約1名女子到KTV唱歌及飲酒。女子因有長期服用安眠藥習慣，席間飲酒過量而不勝酒力，遭2男撿屍帶往摩鐵輪流性侵。

翌日凌晨，女子發現遭2人性侵，即在摩鐵內尋短，幸經送醫急救撿回一命，2018年3月女子不幸墜樓重傷癱瘓，2018年8月因呼吸衰竭、呼吸道食物吸入阻塞窒息死亡。一審法院依乘機性交致人自殺而重傷罪判洪男12年徒刑、郭男13年徒刑；另民事部分，被害人家屬提告求償，一審判決2人賠償200萬元。

洪、郭2人提上訴，高院認為2人因被害人已死亡，「死無對證」，竟均以「飲酒過量、飲酒後記憶會斷片、已經沒有印象、沒有記憶、忘記了」等理由，否認犯行，犯後態度不佳、惡性重大，迄今尚未與被害人家屬達成和解，駁回2人上訴。

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