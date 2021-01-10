新竹一名男子因為債務纏身，前年7月向前女友小芳（化名）邀約「最後一次聊天」，趁機將迷幻藥摻入酒中，企圖迷昏盜取財物；不料小芳喝完後察覺有異，欲離開時遭該男勒頸窒息死亡，該男事後用手機佯裝本人報平安，還出門買泡麵回旅館吃。小芳父親事後說該男根本把女兒當作提款機，要求處死，法院最後判無期徒刑。

判決書指出，該男與小芳原為男女朋友，在108年6月分手後，他得知對方銀行戶頭裡有20萬存款，因債務纏身，他假借邀約分手後最後一次聊天及喝酒，將對方帶到汽車旅館，將第3類毒品FM2摻入啤酒內欲迷昏小芳後盜取財物。不料小芳喝完後察覺有異、欲起身離開，卻遭對方從後面抱住並徒手勒頸部，最後窒息死亡。

該男事後還用小芳手機佯裝成本人，傳訊息給其室友「晚上我睡這好了」，之後透過網路銀行將對方的10萬存款匯入自己帳戶中，甚至騎車外出買泡麵回旅館，隔日一早才逃離現場，之後仍帶著對方的金融卡網購，並提領光戶頭存款。

小芳父親表示，案發後沒有一天睡得安心，該男為了錢強盜殺人，小芳在日記中提到，該男把她當作提款機，無時無刻都在要錢，父親希望法官能從重量刑、求處死刑。但法官認為，本案犯罪雖重大，該男犯後又諸多狡辯卸責劣行，但其先前無重大犯罪紀錄，且殺人之手段尚非殘忍惡劣，在審理時對死者父母表達後悔抱歉等語，未到處極刑程度，判無期徒刑。全案目前經上訴，目前高等法院正審理中。

死者父母與1對子女共4人，已領取犯罪被害補償金480萬元，向該男求償897萬元。法官審酌後判他須賠償死者4名親人共727萬元。

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(中時新聞網)