美國總統川普即將卸任，國務卿蓬佩奧9日發出重大宣布，取消美國對台關係中美方所有的交流限制。對此，國民黨立委陳以信認為，川普政府已進入看守時期，該項政策未來的延續性，以及是否能在短時間內取得實質突破，都令人懷疑且有待觀察。

對於蓬佩奧宣布取消美方對台交流限制，陳以信今在臉書上發文表示，對於台美關係此項進展給予正面肯定並表感謝，但美國正值政權交接期，川普政府已進入看守時期，在此時宣布如此重大政策，未來的延續性不免令人懷疑。

陳以信認為，其實許多過去的內部限制，這些年來早已實際突破，並未嚴格遵守，並以AIT從最初連外交部都不能進去，到現在能夠進入總統府為例，指出其中最具指標性的限制，是我國六長（總統、副總統、行政院長、副院長、外交部長、國防部長）能否正式訪問華府？

陳以信指出，馬政府時期台美關係良好，且已實質突破到行政院副院長曾正式訪美，但仍未進到華府正式訪問。相較之下，在蔡政府執政的過去四年中，他並沒看到有更高層次的突破，現在縱使解除內部禁令，可說是形式突破。

對於川普政府只剩下不到兩周的時間就要交接政權，陳以信對於能否來得及做到實質突破，以及未來拜登政府上台，是否會延續同一政策立場提出懷疑，同時，他還認為，這些過往限制會不會仍是美國國務院未來對台政策的「潛規則」？也是未來觀察重點。

最後，陳以信也說，這周美國駐聯合國大使克拉芙特將來訪，若有機會，想向她請教我國六長可否訪問華府的問題。

#美國取消對台交往限制我國六長可訪華府嗎？ 美國國務院Pompeo國務卿最新宣布取消對台交往內部限制，對於台美關係此項進展，以信正面肯定並表感謝。但必須提醒大家，美國正值政權交接期，川普政府已進入看守時期，此時宣布如此重大政策的未來延續性... 由陳以信發佈於 2021年1月9日 星期六

(中時新聞網)