地方今天舉辦盛大慶典，吸引信眾大排長龍慶祝這罕見的喜事外，也希望土地公與土地婆未來能持續守護西大墩的里民。（陳世宗攝）

地方今天舉辦盛大慶典，吸引信眾大排長龍慶祝這罕見的喜事外，也希望土地公與土地婆未來能持續守護西大墩的里民。（陳世宗攝）

土地公土地婆結縭百年，地方祈求繼續攜手保庇西大墩地區里民，傳承上百年來信仰薪火。（陳世宗攝）

市議員楊正中、董事長廖建森、市議員林祈烽、立委張廖萬堅（由左至右），上午一起參與慶祝活動。（陳世宗攝）

台中市西屯區上百年來庇佑民眾的守護神清隆福宮，是由清靈宮、隆興宮與福德祠等3座廟宇合併財團法人管理制度，今年是福德祠土地公與土地婆締結連理百年，廟方特於10日舉辦盛大的慶祝儀式，祈求土地公與土地婆繼續攜手保庇西大墩地區里民，傳承上百年來信仰薪火。

座落於西屯區光明路的古老廟宇有福德祠、隆興宮和清靈宮等三座，1971年當地人士聯合設立財團法人台中市西屯區清隆福宮，由西安、西墩兩里的里民組成董事會執行共舉廟務；近年來積極進行老街整體營造規劃，是西大墩地區民眾的信仰中心。

清隆福宮董事長廖建森表示，土地公娶土地婆是地方相當難得且盛大的喜事，而清隆福宮的土地公、土地婆夫妻早在1921年締結連理至今滿100周年；地方特別舉辦盛大慶典，今天吸引信眾大排長龍慶祝這罕見的喜事外，也希望土地公與土地婆未來能持續守護西大墩的里民。

立委張廖萬堅表示，清隆福宮擁有上百年歷史，除是附近居民信仰中心，更是無形的文化瑰寶，除土地公夫妻罕見的百年婚禮外，明年更適逢3年一次的「老二媽回娘家」，為期兩天的省親活動；第一天就將駐蹕清隆福宮中的清靈宮，相信年度盛事將讓宗教、文化、地方的連結更緊密。

今天上午「阿伯公、阿伯婆」牽手100年的佳話，吸引地方鄉親熱情參與，大排長龍分享喜事湯圓外，還有車輪餅等鄉點美食，廟前還請來康樂隊歌星表演等；立委張廖萬堅及市議員楊正中、林祈烽等，地方賢達都前往參與，現場洋溢著喜氣洋洋，慶祝土地公、土地婆牽手百年神話。

(中時 )