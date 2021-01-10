We're having a 🅱️all with 𝙃𝙄𝙎𝙏𝙊𝙍𝙔 pic.twitter.com/cYUqKnchH8 — Charlotte Hornets (@hornets) January 10, 2021

去年探花「球弟」拉梅洛鮑爾這麼快就寫下歷史紀錄了！拉梅洛鮑爾10日交出22分、11籃板及12助攻的生涯首次大三元成績單，更創下史上最年輕拿下大三元紀錄，帶領黃蜂113比105射落老鷹，勇奪最近3連勝，看來球弟確實有本事。

拉梅洛鮑爾今天以19歲又140天的年紀，創下NBA史上最年輕拿下大三元球員紀錄，原本的紀錄是本季提前報銷的魔術後衛富爾茲所創，他以19歲又317天的年紀拿下大三元，排名第3年輕拿下大三元的是獨行俠明星後衛東契奇。

除了拉梅洛鮑爾大三元的優異演出，黃蜂還有另外兩名球員得分破20，分別是洛席爾23分，以及華盛頓22分，展現他們擁有眾多得分點的優勢，蓋勒馬丁替補攻下15分，海沃德也拿13分，目前黃蜂5勝5敗，勝率總算重新回到5成。

反觀最近鬧內訌的老鷹，則以雷迪許替補攻下21分最高，杭特也拿20分、8籃板及2火鍋，鬧內訌的兩位男主角崔楊與柯林斯，分別拿下15、12分，崔楊更傳出10次助攻，似乎想跟柯林斯嗆聲表態，強調他並非只會單打獨鬥的後衛。

(中時 )