美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）卸任前給台灣一份「大禮」，宣布取消美對台所有的交流限制。對此，國民黨今天發新聞稿呼籲，除了象徵性的動作，也能有更多具體、實質、持續的雙邊關係提升。

國民黨表示，正面看待中華民國與美國官方關係的進步，也會努力在符合中華民國憲法與人民普遍期待的前提上，協助國家推動對美交流。

國民黨認為，民進黨政府務必追求獨立自主的對外關係，堅持平等友好、互惠互利等原則，以務實地因應對美及對中國大陸關係間的連鎖變化，不要變成美國與中國大陸任何一方對弈的籌碼。

國民黨呼籲，除了象徵性的動作，也能有更多具體、實質、持續的雙邊關係提升。

國民黨並表示，親美是多數台灣民眾的意見，國民黨也是一樣，而追求與維護中華民國國家利益是最根本的對外政策指導，這點在親美時一定要堅持。龐培歐的宣示是否能延續到拜登政府將是關鍵指標，兩國互訪層級未來如果真的能夠進一步提高，當然是好事一件，但仍應該確保這樣交往層級永續提升，不要曇花一現，更要有實質的政策互惠。

(中時 )