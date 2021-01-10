大陸戲劇女王趙麗穎產後復出忙拍戲，她的首部復出之作《有翡》播出後，引發熱烈迴響，而趙麗穎近期接著忙拍《幸福到萬家》、《誰是兇手》，趙麗穎也不時被網流出拍戲照，但這回趙麗穎在片場發現拍戲被偷拍時，她則大擺臭臉、手指鏡頭制止，女神超霸氣。

趙麗穎近期忙拍電視劇《幸福到萬家》，故事講述的是清潔工一步步成為律師的勵志故事，趙麗穎在劇中卸下「戲劇女王」頭銜，詮釋農村婦女、還不吝嗇扮醜，就有劇組工作人員趁片場忙碌拍戲時，偷拍趙麗穎的開車戲，原本低頭看方向盤的趙麗穎，一抬頭就發現被偷拍，她秒擺臭臉、手指鏡頭制止。

趙麗穎發現偷拍後，她秒擺臭臉、手指鏡頭制止。（圖／取材自新浪娛樂微博）

儘管這位工作人員事後表示，自己是劇組的道具師，但他也發文回應這起偷拍事件：「拍攝角度沒找好，被發現了」。其實趙麗穎被流出拍戲照已非首次，陸網日前就流出，趙麗穎現身安徽菜市場拍戲的側拍照，只見趙麗穎身穿白色上衣、針織外套以及牛仔褲，而她簡單化淡妝、頭頂鯊魚夾，打扮相當樸素。

雖然趙麗穎的女神氣息全失，不過擁白皙美肌的趙麗穎，在人群中白到會發光，而趙麗穎在等待拍戲的空檔，她換上厚重的羽絨外套取暖，等到開始拍攝時，趙麗穎則趕緊脫下外套，面露笑容和女演員對戲，秒進入劇中角色「何幸福」的狀態。

(中時新聞網)