31歲香港女星Hebe（陳婉婷）臉蛋姣好，曾在多部港劇飾演丫鬟，有「最美丫鬟」的名號。她去年（2020）離開待了8年的電視台，受疫情影響沒了工作，得靠積蓄度日，後來跨行當直播主，最高收入可高達日賺5位數。

根據香港《東網》報導，Hebe長達半年都沒有工作和收入，決定改行當直播主，每天會開8個小時，靠著粉絲斗內送禮物抽成，起初沒有很穩定，「有時一天連100元港幣（約361元新台幣）都賺不到，有時一天可以賺幾萬」，後來有支持她5、6年的粉絲為了她幾個月花了幾十萬，令她又驚又喜。

Hebe坦言入行以來都是月光族，薪水只有4位數，沒辦法長期給家裡錢，有時候父母還反過來要給自己錢；從香港理工大學市場學畢業的她，身邊很多同學都從事銀行業，基本底薪都幾萬塊以上，反觀自己當藝人，總被認為收入多到可以買房，「其實我連和同學吃飯都成問題」，但因為太愛演戲了，Hebe不願意離開娛樂圈，除了跨界當直播主，最近還當電影女主角，在片中豁出去全裸，但不露三點上陣。

(中時新聞網)