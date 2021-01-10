市面上醬油種類眾多，除了品牌不同，價格、名稱及色澤也不盡相同，有網友表示，媽媽買的醬油沒有很固定，味道有時很剛好，有時又太死鹹，因此想詢問到底該怎麼挑比較不會踩雷？有內行人透露，太便宜的不要買，背後原因驚人。

這名網友日前在PTT發文指出，因為媽媽常常滷肉，醬油很快就用完，但她買的牌子沒有很固定，大多是看到大賣場有特價就買了，因此口味不太穩定，有時很剛好，有時又太死鹹 。

原PO說賣場上的醬油琳瑯滿目，有全豆純釀造、黑豆醬油，也有什麼都沒寫的醬油，為了家人健康，總覺得要選好一點的，因此他想詢問醬油怎麼挑選比較不會踩雷？

問題一出引起眾多討論，有內行網友表示，一分錢一分貨，太便宜的不要買，有一些是化學醬油，吃起來就很死鹹；也有網友建議盡量買玻璃罐裝的，因為塑膠罐比較無法進行高溫滅菌，所以會添加一點防腐劑。

還有人提醒，成分越單純越好，化學醬油的成分通常會寫胺基酸液或大豆酸水解液，建議先過濾掉這類，再篩選出鈉含量較低、不含防腐劑的選項，比較安全。

非釀造加工醬油 擬定名"胺基酸液"

(中時新聞網)