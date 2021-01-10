Bradley Beal being ruled it out is part of the NBA's health and safety protocols investigating potential exposure when he spoke with Celtics' Jayson Tatum after last night's game.



Tatum reportedly tested positive for the coronavirus earlier this morning.pic.twitter.com/pLnuVeLZfz — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 9, 2021

巫師本季命運實在有夠坎坷！10日賽前才得知當家射手畢爾因為接觸確定中鏢的塞爾提克前鋒塔圖，必須自動進入隔離期，「忍者龜」韋斯布魯克也因傷缺陣，巫師卻跟熱火才打兩分鐘，就迎來先發中鋒湯瑪斯布萊恩左膝扭傷倒地不起畫面，未免也太衰了。

前兩戰分別攻下60、41分的畢爾，直到賽前才知道自己觸發聯盟健康與安全守則，原因是他前役賽後跟確定中鏢的塔圖擁抱且近距離聊天，必須馬上接受隔離，也讓巫師總教練布魯克斯措手不及，畢竟韋斯布魯克也因大腿扭傷宣告缺陣。

沒想到今天比賽才打1分53秒，巫師先發中鋒湯瑪斯布萊恩就因左膝嚴重扭傷，當場倒地不起，甚至要靠隊友攙扶才有辦法離場，看來傷勢並不樂觀，也讓熱火輕鬆拉開領先差距，打完前3節就領先巫師17分，熱火終場128比124贏球。

巫師去年休兵期用沃爾去跟火箭換回韋斯布魯克，原本是想重振雄風，可惜隨著韋斯布魯克有點水土不服，加上新冠疫情干擾，目前除了吞下3連敗，更以2勝8敗獨居東區墊底位置，看來接下來布魯克斯必須小心一點自己的飯碗隨時不保了。

(中時 )