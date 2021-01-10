巫師本季命運實在有夠坎坷！10日賽前才得知當家射手畢爾因為接觸確定中鏢的塞爾提克前鋒塔圖，必須自動進入隔離期，「忍者龜」韋斯布魯克也因傷缺陣，巫師卻跟熱火才打兩分鐘，就迎來先發中鋒湯瑪斯布萊恩左膝扭傷倒地不起畫面，未免也太衰了。
前兩戰分別攻下60、41分的畢爾，直到賽前才知道自己觸發聯盟健康與安全守則，原因是他前役賽後跟確定中鏢的塔圖擁抱且近距離聊天，必須馬上接受隔離，也讓巫師總教練布魯克斯措手不及，畢竟韋斯布魯克也因大腿扭傷宣告缺陣。
沒想到今天比賽才打1分53秒，巫師先發中鋒湯瑪斯布萊恩就因左膝嚴重扭傷，當場倒地不起，甚至要靠隊友攙扶才有辦法離場，看來傷勢並不樂觀，也讓熱火輕鬆拉開領先差距，打完前3節就領先巫師17分，熱火終場128比124贏球。
巫師去年休兵期用沃爾去跟火箭換回韋斯布魯克，原本是想重振雄風，可惜隨著韋斯布魯克有點水土不服，加上新冠疫情干擾，目前除了吞下3連敗，更以2勝8敗獨居東區墊底位置，看來接下來布魯克斯必須小心一點自己的飯碗隨時不保了。
(中時 )
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