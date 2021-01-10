頂樓佛壇火警現場之一。（李金生攝）

頂樓佛壇火警現場之二。（金門縣消防局提供）

頂樓佛壇火警現場之三。（金門縣消防局提供）

消防局提醒民眾，拜拜燒金紙時要做到「人離火熄」，應注意人不可離開現場。（李金生攝）

金門金寧鄉龍門大鎮今天上午發生住宅火警，起火原因疑為頂樓佛壇拜拜，香火餘燼延燒堆置的金紙，金城消防大隊緊急動員5車14人火速撲滅，確切原因有待進一步調查釐清。

今天上午8時58分許，不少民眾天泠還窩在棉被裡，伯玉路上卻傳出急促車輛呼嘯聲，竟是住宅群密集的龍門大鎮發生火警，1棟3樓透天厝的頂樓正冒出大量白煙，四鄰住戶見狀焦急萬分。

金城消防大隊出動金城、金寧分隊共5車14人趕至，在大隊長陳國瑋坐鎮指揮下，隨同屋主上頂樓神明廳，10分鐘內撲滅火勢和排煙，未造成人員傷亡。現場燒毀拜拜用品和雜物，延燒面積約25平方公尺。

屋主表示，他們在后豐港蓋有新房子，但龍門大鎮舊居仍每日來來去去，逢年過節拜拜更不可少，今天一早在新居煮好菜碗帶來老家拜拜，急著要出門上班，一時不慎讓香火餘燼掉落準備拜拜時要用的金紙堆上，才引發這場火警。

縣消防局提醒民眾，拜拜燒金紙時要做到「人離火熄」，應注意人不可離開現場，一定要在金爐旁「顧火」，否則稍有不慎就會釀成意外，甚至波及左鄰右舍，尤其是年關將近，三天兩頭就要拜拜，鄉親更應多加小心才是。

(中時 )