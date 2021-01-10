◎飯店功夫年菜 氣派上桌

星級飯店外帶年菜逐漸成為婆婆媽媽們為年夜飯加菜的心頭好，將最費時費工的大菜直接買回家可說是最划算省力的選擇，今年各大星級飯店為農曆新年端出的功夫年菜紛紛出爐，有些甚至得耗時7天才能大功告成，比耐心、比功夫，也比多層次的獨特美味。

◎台版冒菜鍋 傳統川味添新意

去過成都的朋友都知道，逛街時一定要品嘗一下當地街頭的龍抄手、豆花、擔擔面、鐘水餃、串串、三大炮、兔頭、肥腸粉……。但這幾年突然冒出來一種非常受歡迎的街邊小吃「冒菜」！什麼是冒菜呢？簡單的說，就是「一個人的火鍋」。

◎台中林酒店 繽紛年菜慶團圓

今年新春除夕圍爐因受疫情影響，讓往年有出國過節習慣的家庭，改將預算花在酒店圍爐或外帶年菜，讓團圓變得輕鬆又簡單。台中林酒店相準年菜商機，廚藝團隊施展精湛手藝推出多元方案，既有傳統的中式圍爐，也有日本料理、海鮮自助餐任君選擇，呈現美味繽紛的年菜饗宴。

◎飯店外帶年菜大戰 提前開打

新春除夕圍爐是家庭團聚的重要時刻，今年國人因疫情首次無法出國過年，飯店餐廳看好逐年成長的外帶年菜商機將因此加倍發酵，紛紛提早發布年菜菜式，以名廚團隊的特選食材與精湛手藝讓圍爐輕鬆又簡單，省去婆婆媽媽甩鍋揮鏟的料理時間，多些親朋好友相聚言歡的團圓時間。

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(中時新聞網)