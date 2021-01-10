根據氣象局最新發布的低溫特報顯示，目前僅花蓮縣、金門縣2縣市亮起黃色低溫燈號，較今晨稍早21縣市亮起橙色及黃色燈號相比，各地均有回溫趨勢。

氣象局最新低溫特報顯示，今(10)晚至明(11)晨局部氣溫仍偏低，花蓮縣、金門縣仍有10度以下氣溫發生的機率，因此亮起黃色低溫燈號。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮稍早預報指出，今(10)日白天由於寒流逐漸減弱，氣溫有回升趨勢，不過東半部仍有局部短暫雨發生機率，西半部則為多雲到晴。

白天氣溫方面，北部約15度，中部約19度，東部與南部可達20-22度左右。

明天至周二(12)另一波冷空氣再度南下，各地氣溫逐漸下降，傍晚起局部地區將出現10度以下低溫，北台灣清晨低溫可下探至8度左右，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

周二受冷空氣影響，各地天氣非常寒冷；東半部地區有局部短暫雨，北部地區為短暫雨後多雲，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

周三(13)清晨寒流及輻射冷卻影響，各地天氣非常寒冷，白天起寒流減弱，氣溫回升，中南部日夜溫差大，提醒民眾特別留意保暖工作。

(中時 )