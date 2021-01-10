54歲香港凍齡女神溫碧霞，外型美豔、身材姣好，因演過《封神榜》妲己一角，被封為「最美妲己」，近幾年把工作重心移到大陸，近日她在微博曬出一段在室內騎馬影片，引起網友熱議。

從溫碧霞曬出的影片可見，豪宅內裝是偏歐式風格，不僅有旋轉樓梯及水晶吊燈，看上去相當奢華，客廳更是寬敞到可以騎馬，讓網友都感嘆超乎想像，直呼「見過遛狗的，沒見過遛馬的」、、「在家裡養馬房子得多大」、「有錢任性」、「炫富新境界」。

溫碧霞室內遛馬。(圖／翻攝自微博)

其實，溫碧霞之前就曾曬出在香港清水灣海景豪宅，面朝大海還有花園，像極海島渡假村，而她這幾年也多在大陸工作，因此網友也猜測她可能是租住豪宅長住，或在那置產。而溫碧霞和富商老公何祖光結婚多年沒有生子，僅領養一個兒子。

她之前也在節目透露不生子原因，是因為愛漂亮怕身材走樣，加上也怕見血，因為看過姊姊生孩子過程，覺得很可怕，所以乾脆不生，雖然夫妻倆因為工作聚少離多，曾傳出婚變，不過她也感謝老公接納她的一切，包括沒有生育這件事。

(中時新聞網)