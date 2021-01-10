80多歲黃姓阿嬤（前）在社區活動中心唱卡拉OK時，疑似擋住60多歲吳姓阿嬤（後）的視線，雙方一言不合後就開始起手腳衝突。（羅亦晽翻攝）

80多歲黃姓阿嬤（左）與60多歲吳姓阿嬤（右）一言不合，竟起手腳衝突，互相在地上扭打拉扯。（羅亦晽翻攝）

花蓮市一名80多歲的黃姓阿嬤昨在社區活動中心歡唱卡拉OK，不小心擋住後方60多歲吳姓阿嬤視線，雙方一言不合竟起手腳衝突，互相在地上扭打拉扯，黃甚至把手上麥克風當作武器攻擊吳，導致頭部輕微受傷，送醫幸無大礙；警方調閱監視器，先將傷人的黃帶返派出所製作傷害筆錄，視雙方提告意願再決定是否函送地檢署偵辦。

國聯社區活動中心平常有許多社區長者會在裡頭唱歌、跳舞，目擊者向警方表示，昨天上午原本一如往常室內歌聲繚繞，不過卻在9點30分左右突然傳出衝突聲，衝入室內發現黃、吳2名阿嬤倒在地上，且不停扭打拉扯，上前制止仍無法停息，因此打電話報警。

據活動中心監視器，黃、吳2人原來一前一後坐在電視機前，疑似坐在後方的吳認為前方的黃擋住視線，因此要求挪動位置，但黃不肯遂起爭執，且疑推了吳女一把，導致吳不甘示弱地拿起手中麥克風敲打吳的頭部，2人一路從座位打到地上，並不斷搶麥克風相互扭打，直到附近民眾聽到爭執聲前來制止。

所幸吳姓阿嬤頭部輕微受傷，送往慈濟醫院治療後無生命危險，且於當日出院；警方到場抄錄雙方資料，調閱監視器及拍照存證，同時將涉嫌動手的黃姓阿嬤帶回派出所製作傷害筆錄，將依雙方當事人是否提告，再決定函送地檢署偵辦。

(中時 )