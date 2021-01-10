大批川粉6日攻進美國國會大廈造成5人喪命，網路上瘋傳一段當天川普上台為川粉集會致詞前的後台影片，顯示川普與家人們在後台觀看集會的直播，小唐納女友季伏爾還興奮跳舞，對著鏡頭呼籲為川普而「戰」，氣氛相當高昂、熱鬧。

大批川粉6日攻進美國國會大廈造成5人喪命，現在網路上瘋傳一段當天川普上台為川粉集會致詞前的後台影片，畫面顯示川普與家人們在後台觀看集會的直播，川普家人還興奮跳舞，對著鏡頭呼籲為川普而「戰」，氣氛相當高昂、熱鬧。

Donald Trump Jr filmed the scenes backstage before his father's speech in Washington DC that sparked the Capitol invasion.



Mr Trump and his team appeared in good spirits as they warmed up, with Laura Branigan's 'Gloria' booming in the background.



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6日美國國會召開特別聯席會議，清點各州選舉人票以認證拜登勝選。當天數以千計川粉也湧進華府白宮前，表達對川普的支持，不過川普後續在集會致詞中鼓動民眾遊行至國會大廈，造成大批川粉稍後攻進國會殿堂，至今釀成5人死亡。

綜合美媒CNBC、英國《電訊報》（The Telegraph）報導，現在網路上也瘋傳一段川普當天致詞前的後台畫面。這段影片是由川普大兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）所拍攝，畫面顯示川普及家人、幕僚當時站在後台觀看集會的現場轉播畫面，小唐納對著鏡頭表示，對現場滿滿的支持群眾感到不可置信，他說看起來現場有十萬人。

接著他呼喚女友季伏爾（Kimberly Guilfoyle），季伏爾隨即跟著音樂開心起舞、像在慶祝，她對著鏡頭呼喊：「要有勇氣做對的事，戰鬥！」

隨後白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）出現在鏡頭裡，他咧開嘴笑，並且對著鏡頭豎起大拇指，小唐納則一邊稱讚他是「真正的鬥士」，「少數、但真正的鬥士。」

影片中也可以看到川普莫名戴上紅色拳擊手套，意欲不明。

當天也是川普二兒子艾瑞克．川普（Eric Trump），小唐納稍後也將鏡頭對準自己和弟弟，開心祝福艾瑞克生日快樂。

(中時新聞網)