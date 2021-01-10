大批川粉6日攻進美國國會大廈造成5人喪命，現在網路上瘋傳一段當天川普上台為川粉集會致詞前的後台影片，畫面顯示川普與家人們在後台觀看集會的直播，川普家人還興奮跳舞，對著鏡頭呼籲為川普而「戰」，氣氛相當高昂、熱鬧。
6日美國國會召開特別聯席會議，清點各州選舉人票以認證拜登勝選。當天數以千計川粉也湧進華府白宮前，表達對川普的支持，不過川普後續在集會致詞中鼓動民眾遊行至國會大廈，造成大批川粉稍後攻進國會殿堂，至今釀成5人死亡。
綜合美媒CNBC、英國《電訊報》（The Telegraph）報導，現在網路上也瘋傳一段川普當天致詞前的後台畫面。這段影片是由川普大兒子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）所拍攝，畫面顯示川普及家人、幕僚當時站在後台觀看集會的現場轉播畫面，小唐納對著鏡頭表示，對現場滿滿的支持群眾感到不可置信，他說看起來現場有十萬人。
接著他呼喚女友季伏爾（Kimberly Guilfoyle），季伏爾隨即跟著音樂開心起舞、像在慶祝，她對著鏡頭呼喊：「要有勇氣做對的事，戰鬥！」
隨後白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）出現在鏡頭裡，他咧開嘴笑，並且對著鏡頭豎起大拇指，小唐納則一邊稱讚他是「真正的鬥士」，「少數、但真正的鬥士。」
影片中也可以看到川普莫名戴上紅色拳擊手套，意欲不明。
當天也是川普二兒子艾瑞克．川普（Eric Trump），小唐納稍後也將鏡頭對準自己和弟弟，開心祝福艾瑞克生日快樂。
文章來源：Donald Trump Jr. video shows happy family, friends backstage at rally prior to Capitol riot that killed 5
(中時新聞網)
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