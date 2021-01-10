今天上午11時23分花蓮鳳林鎮發生規模4.9地震，地震深度14公里，震央在花蓮縣政府西南方 29.2公里，位於花蓮縣鳳林鎮，各地最大震度為花蓮、南投4級、台中、宜蘭、台東、雲林、嘉義、彰化、苗栗2級，台北、新竹、台南1級，其中花蓮、南投埔里更傳出有地鳴，讓網友嚇死「在鳳林聽到的地鳴是爆炸聲，乾」。

地震發生後網友們紛紛上PTT留言：「南投有感」、「花蓮超大」、「埔里好恐怖」、「在鳳林聽到的地鳴是爆炸聲」、「埔里聽到像房子倒塌的地鳴」、「板橋有感」、「地鳴驚人」、「塊陶啊(快逃)」、「埔里好大」、「花蓮八樓快噴尿」，更有人表示，「震央在地上，而且很淺..」、「陸基淺層地震，小心囉」。

這起地震是繼昨天晚上19點35分的宜蘭外海5.7地震後，第二起規模達4以上的地震，兩起地震是否有關連？氣象局地震中心課長邱俊達表示，這兩起地震的震央距離差很遠，沒有關聯。

邱俊達指出，地震可能伴隨一些地鳴，深度14公里算淺層地震，但地表是看不到有破裂，且這起地震規模不是很大，但山區受地震震動後，要小心有落石。至於有民眾聽到像房子倒塌的聲音，他表示這起地震應該不至於有房子倒塌，只是地鳴聲而已。

(中時新聞網)