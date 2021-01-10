新境界智庫副執行長吳怡農7日投入北市黨部主委選戰，但隨著戰局演變成同額競選，吳怡農將成為新任主委，並可能在2022年地方選舉中，與國民黨參選台北市長呼聲最高的立委蔣萬安對決。網路輿情統計網站「聲量看政治」指出，近一周的各項聲量指標統計結果顯示，吳怡農的聲量竟然是蔣萬安的2.43倍。

臉書粉專「聲量看政治」今(10日)發文指出，根據即時新聞社群聲量、新聞聲量、Google SERP、Google Trend四項聲量主要指標，分析1月3日至1月8日間，蔣萬安與吳怡農的聲量比較。結果顯示，近期因為投入民進黨台北市黨部主委選舉獲得媒體曝光的吳怡農，與蔣萬安的聲量比為70.89%：29.11%，是蔣萬安2.43倍。

由於吳怡農近期宣布投入民進黨台北市黨部主委的選舉，並獲得前台北市黨部主委、國策顧問黃承國的支持，「聲量看政治」指出，這除使他擔任新一屆的民進黨北市黨部主委成為定局，也使外界對吳怡農是否投入2022台北市長選舉有進一步想像。因此，近一周來民進黨內外以及社會輿情，對於吳怡農未來動態有頗多討論。

蔣萬安近一周的話題也圍繞在是否參選台北市長選舉，「聲量看政治」分析，可能由於國民黨內部尚未整合，蔣萬安仍未給予外界正面回應，加上國民黨整體大戰略仍是攻擊民進黨的美豬政策，而蔣萬安雖在此議題上與國民黨整體戰略同一陣線，但並未特別突出。

對於蔣萬安9日會特別在美豬議題上叫戰吳怡農，從聲量上來看，蔣應該是已經意識到吳在某些民意與輿情氣氛上或已成為他的對手。不過，「聲量看政治」認為，這也只是一周內的短期聲量而已，從長期來看，吳仍略遜於蔣，而選舉除了看空戰的聲量，實際的地面組織戰，才能真正反應長期的聲量、聲望。

【驚人！ 近一周聲量 吳怡農竟勝蔣萬安2.43倍】 根據即時新聞社群聲量、新聞聲量、Google SERP、Google... 由聲量看政治發佈於 2021年1月9日 星期六

(中時新聞網)