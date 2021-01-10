市議員陳慶齡也在第1時間完成連署。（陳育賢攝）

市議員陳慶齡在服務處設反萊豬公投連署站，有大批民眾自動前往連署，但其主任在自家彩券行設連署點卻被舉報，令人氣憤且遺憾。（陳育賢攝）

市議員陳慶齡在服務處設反萊豬公投連署站，有大批民眾自動前往連署，但其主任在自家彩券行設連署點卻被舉報，令人氣憤且遺憾。（陳育賢攝）

新竹市香山區市議員陳慶齡的服務處主任在自家開設的彩券行設反萊豬公投連署點，遭警方設巡邏箱，被外界質疑是監控、查水表，對此，警方表示是周邊縣市有彩券行遭搶，才會防患未然設巡邏箱加強年前巡守，絕非查水表。

外傳新竹市香山區有兩處反萊豬公投連署站遭警方設置巡邏箱，因此被質疑此舉根本是在監控連署站，形同查水表，讓民眾恐懼不敢前往連署。

市議員陳慶齡表示，經查兩處被設巡邏箱的地點，一處是1位黨籍工作人員的住處，另一處則是他的服務處主任自家開設的彩券行，原本新竹市的連署站全設在18位議員以及立委鄭正鈐等19處服務處內，其主任為了方便鄰近民眾連署，因此也在彩券行放連署書。

但9日放了連署書後，警方就到場表示有人舉報該處為何是連署點，雖然放置連署書是個人自由，不過，警方擔心有人舉報，會否有有心人士登門鬧事而造成彩券行安全上的問題，因此徵詢過後設置巡邏箱，加強該區巡邏，對警方為了地方治安與民眾安危的作為，他予以肯定。

不過，在自家彩券行放連署書，就會被人舉報，舉報人的動機比較讓人質疑，尤其是此敏感時刻，如果連民眾只想表達為了自己與下一代健康而反萊豬的立場都不行，實在很令人氣憤且遺憾。

新竹市警察局則表示，警察局本於維護治安職責，加強年前巡守，因此於9日起在全市13處設立巡邏箱，所謂查水表絕非事實，警局呼籲停止造謠。

市警局強調，因8日鄰近縣市發生彩券行被持槍強盜案，為加強年前治安巡守作為，因此在香山區牛埔東路、香北路、中華路、內湖路、延平路等12處彩券行設置巡邏箱。

另花園新城一街更是因為周邊住戶反映，日前有恐嚇、傷害案件發生，要求警方加強巡邏，才設置巡邏箱。警方再次重申，將會持續秉持「依法行政」、「行政中立」原則，加強各項治安措施、守護人民。

(中時 )