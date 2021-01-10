亞洲週刊昨夜深夜於臉書發文表示，自刊出「民選獨裁」英皇的報導後，就被台灣網軍攻擊，導致網站癱瘓，而過去也有副總統賴清德、新加坡總理夫人何晶慘遭網軍出征的案例，呼籲網軍應學會尊重他人。藍委陳玉珍則坦言，限於科技問題很難追查網軍。

亞洲週刊指出，「網軍」俗稱網絡打手、台灣叫作1450、也稱水軍，泛指進行網上言論欺凌、散播謠言，甚或初階駭客攻擊的網上用户。這批人往往連群結隊，征戰各大論壇和社交媒體，每每信奉單一的政治價值系統，試圖抹殺異議聲音。

亞洲週刊直言，台灣網軍征南伐北，鬧出種種網絡事端，甚至有人因此喪生，受害人包括：中華民國外交官蘇啟誠、現任台北市市長柯文哲、國民黨總統候選人韓國瑜、世衛總幹事長譚德塞，以及何晶、賴清德等等，例子太多。

亞洲週刊發現，自刊出報導後，週刊相關的專頁及網站就被匿名人士惡意攻擊，包括週刊及總編的維基專頁被惡意竄改，官網被大量網絡IP的DDoS攻擊，導致癱瘓而無法運作，而網軍的IP來自塞爾維亞、印尼和印度，因此推測這3個地方是網軍駭客縱隊的駐守基地。

陳玉珍表示，現在是民主、網路時代，公部門當然可以透過網路做政治溝通、闢謠，但無論如何都應該公開具名，而非利用公部門資源，以匿名的方式，利用網軍攻擊政敵。

陳玉珍批評，現今的執政黨，利用小編做哏圖，然後叫網路側翼去散布，也沒有載明是公部門預算支出，比以前所宣稱的國民黨獨裁更加可惡。

(中時 )