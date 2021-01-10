因發表「網美圈的真相？7成都有在賣淫」而爆紅的F奶網紅橫綱凱咪，如今又成為話題焦點，但這回是發生在她自己身上的故事，橫綱凱咪驚爆在台北高鐵遭欺負，被190公分高的老外來回拉扯並推下手扶梯，人被糟蹋後，橫綱凱咪直到跟經紀人回報，才當場痛哭失聲。

橫綱凱咪昨(1/9)在臉書po文，附上一張淚眼汪汪的自拍照，竟表示是在台北搭高鐵趕著要搭車時，被一名洋人欺負，「有個白人居然動手推我下手扶梯」，她還原當下，表示疑似該名洋人的台灣太太，站在手扶梯右側，而洋男因為體型大，雖靠右站，但卻占了3分之2的位置。

橫綱凱咪搭高鐵，在手扶梯上跟人借過趕車，竟遭白人推下樓，委屈痛哭。(翻攝自Aqq cami臉書)

橫綱凱咪因為趕車，因此就著狹小的剩餘空間，說了借過，之後閃身鑽過，「他卻一把抓住我說我動手推他！？然後就直接把我推下樓！」，突如其來的暴力衝突，讓橫綱凱咪嚇壞，表示對方身高起碼190公分還壯如牛，自己根本不可能去推他。

橫綱凱咪說，民眾已經養成搭手扶梯靠右、左側讓給趕時間的人通過，即使如今已取消靠右的規定，但也不該因此動手推借過的人，表示白人犯後還嗆聲要她報警，「我非常想報警其實，但我又要趕高鐵上通告，然後被後方一個看見所有過程的大叔隔開，叫我趕快上車，沒事」，不過真相是她沒有推對方，只是借過，反被推下樓，讓橫綱凱咪委屈說道：「白人很優越嗎！？ 身型比較高大就可以仗勢欺人？」，即使白人的太太認為先生可能覺得被碰到了才不悅，但橫綱凱咪不能理解自己是有說借過的，「不小心碰到他，他就可以直接推我下去嗎？？？？這是外國人的人文素養？」，事後又開直播，強調到台中處理完工作以及奶奶喪事後，回台北一定告到底。

獨／橫綱凱咪遭網紅好友擺道 再爆她為錢迷失自我

(中時新聞網)